La curva dei contagi Covid scende in circa due terzi delle province. I valori dell’incidenza però sono ancora elevati. da oggi diminuiscono gli studenti in dad e il super Green Pass diventa illimitato.

Cambiano anche le quarantene: cinque giorni per i non vaccinati e per le Dad, con gli studenti che torneranno quasi tutti in classe.

Addio, all’obbligo delle mascherine all’aperto in zona bianca da venerdì prossimo, quando anche le discoteche potranno riaprire con certificato rafforzato.



Dal 15 febbraio scatterà l’obbligo del Super pass al lavoro per gli ultracinquantenni. Già dalla prossima settimana qualche regione potrebbe essere invece nuovamente promossa verso profili di rischio più bassi come la Sicilia che potrebbe lasciare la zona arancione. Il governa valuta di sospendere lo stato di emergenza già il prossimo 31 marzo.



Le restrizioni per i non vaccinati dureranno oltre il 15 giugno prossimo, data in cui è al momento prevista la scadenza dell’obbligo della dose per gli over 50. Dal primo febbraio inoltre e potrebbero arrivare le sanzioni da 100 euro dopo verifiche a campione sul milione e mezzo di ultracinquantenni in Italia che non si sono mai vaccinati o che non hanno ancora fatto la dose booster entro la scadenza dei sei mesi per il richiamo.



Altra novità arriva direttamente dal commissario Figliuolo che conferma che per chi ha fatto il booster, al momento non è prevista la quarta dose, eccetto forse per immunodepressi e anziani. Dunque si andrebbe verso la chiusura degli hub e i grandi centri vaccinali. Per i vaccini ai bimbi sotto i cinque anni invece si attende la valutazione di Ema e Aifa, con un possibile ok nei prossimi mesi.



Le percentuali sulla capienza di stadi e discoteche all’aperto, ad esempio, potrebbero essere presto riviste. In particolare per gli impianti sportivi, la soglia attualmente prevista al 50% potrebbe passare presto al 75% e progressivamente al 100%.