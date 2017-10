Dopo i bagni di folla degli scorsi giorni, con il grande affetto tributato al progetto di governo che il Movimento 5 Stelle ha per la Sicilia, proseguono sino al “gran finale” del 3 novembre, le tappe dello #SceglieteIlfuturo tour, la serie di incontri che il candidato alla presidenza della Regione Siciliana per il Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri ha approntato in lungo e in largo per tutta la Sicilia in oltre 50 piazze e quasi 150 incontri, tra associazioni di categoria, istituzioni e imprese.

Appuntamento a Trapani

Questa sera, appuntamento a Trapani alle ore 21.00 in Piazza Mercato del Pesce per incontrare la cittadinanza insieme al vice presidente della Camera dei Deputati Luigi Di Maio. Domani martedì 31 ottobre, doppio appuntamento: Alcamo alle ore 18.00 in piazza Mercato e alle ore 21.00 a Sciacca in piazza Scandaliato. Mercoledì 1 novembre, Cancelleri e Di Maio saranno ancora nell’Agrigentino, a Grotte alle 15.30 per incontrare i cittadini in centro storico nel corso di una breve passeggiata a piazza Marconi e alle ore 21.00 ad Agrigento in piazza Cavour.

Giovedì 2 novembre il programma prevede una passeggiata per le vie di Canicattì a partire dalle ore 10.00 dalla via Monsignor Ficarra, mentre alle 18.00 Cancelleri e Di Maio saranno a Niscemi per un comizio al centro culturale Totò Liardo cui potrebbe partecipare anche il frontman del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista. Alle 21.00 Cancelleri, Di Maio e Di Battista saranno insieme sul palco di Piazza Garibaldi a Caltanissetta. Venerdì 3 novembre infine, sarà il giorno del “gran finale” a Palermo in piazza Verdi alle ore 21.00, quando a chiudere la campagna elettorale in Sicilia per il Movimento 5 Stelle tornerà Beppe Grillo.

“Ci stiamo spendendo moltissimo – dice Cancelleri – stiamo incontrando migliaia di persone, per spiegare l’idea che abbiamo della Sicilia e diffondere il nostro programma, sono 100 pagine di soluzioni concrete per cambiare le cose, il nostro programma è una sorta di manuale di istruzioni per rilanciare il nostro territorio e la sua economia” – dice Cancelleri.