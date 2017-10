50 comizi e agorà, migliaia di persone, 100 pagine di programma di governo, decine di associazioni di categoria incontrate ed un entusiasmo in crescendo. Questi i numeri dello #SceglieteilFuturo, il tour che il candidato alla presidenza della Regione Siciliana Giancarlo Cancelleri sta approntando girando la Sicilia in lungo e in largo insieme al vice presidente della Camera dei Deputati Luigi Di Maio, alla squadra degli assessori M5S designati al Governo regionale. I prossimi giorni insieme a Cancelleri e Di Maio arriveranno in Sicilia anche Beppe Grillo e Alessandro Di Battista per altri attesissimi appuntamenti. Dopo gli incontri a porte chiuse di questa mattina nel Palermitano, Cancelleri e Di Maio oggi saranno nell’Ennese, alle ore 18.00 a Piazza Armerina al cinema Giò Social House, insieme ai candidati del collegio locale Giampiero Affarini ed Elena Pagana. L’appuntamento successivo è in programma alle ore 21.00 a Troina alla palestra comunale.

Il tour

Domani, giovedì 27 ottobre, il tour sarà nel Messinese. Questi gli appuntamenti. Villafranca Tirrena ore 15.30 incontro davanti il Palazzo Comunale e breve passeggiata sino alla via Principe di Napoli; Milazzo ore 18.00 Piazza Caio Duilio; Messina ore 21.00 Piazza Cairoli.

Sabato 28 arriverà a Catania Beppe Grillo che si ritroverà insieme ai portavoce regionali, nazionali ed europei per una passeggiata con partenza ad Acitrezza alle 15.30/16.00 ed arrivo a Catania. Previsti anche una serie incontri e appuntamenti il cui programma sarà reso noto le prossime ore. La passeggiata vedrà ovviamente la presenza di Cancelleri e Di Maio che si sganceranno però per essere puntualmente presenti ad Augusta dove è in programma un comizio alle ore 18.00 in Piazza Duomo.

Il comizio finale

Alle 21.00 Grillo, Cancelleri, Di Maio, Di Battista e gli altri portavoce saranno a Catania sul palco di Piazza Università dove è in programma il comizio finale del Catania-Day. Domenica 29 ottobre, Beppe Grillo e la squadra del Movimento 5 Stelle saranno a Palermo dalle ore 9.00 alle ore 22.00, dove sono in programma passeggiate, incontri ed appuntamenti i cui dettagli saranno resi noti le prossime ore. Come noto, il tour proseguirà ancora nel Trapanese, Agrigentino passando per Caltanissetta e ancora Palermo dove ci sarà il “gran finale” venerdì 3 novembre.