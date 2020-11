La mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza sarà discussa all’Ars mercoledì prossimo, 25 novembre.

La mozione è firmata dai capigruppo Giuseppe Lupo (Pd), Giorgio Pasqua (M5S), Claudio Fava (Cento passi) e dai deputati dei rispettivi gruppi parlamentari che criticano la gestione dell’emergenza coronavirus da parte dell’assessore.

Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd all’Ars: “Dall’assessore Razza c’è stato un atto di assoluta irresponsabilità. La Sicilia è diventata arancione per il mancato rispetto dei 21 parametri previsti da un decreto varato sette mesi fa. Quindi non si capisce il finto stupore del presidente Musumeci e dell’assessore Razza. L’indice Rt era alto, i tamponi erano insufficienti come le terapie intensive, sub intensive e i posti letto ed era saltato il tracciamento”. “Oggi le terapie intensive – ha aggiunto – vanno verso il collasso con un’occupazione del 40%. Musumeci ha responsabilità precise: all’inizio della stagione estiva ha consentito l’occupazione del 100% di tutti i posti a sedere nei mezzi di trasporto. E’ una delle cause principale della diffusione del contagio. Mantenendo l’ordinanza anche dopo l’inizio delle scuole. Questo ha fatto esplodere i contagi”.

Claudio Fava capogruppo di Centopassi all’Ars: “Su tutta questa vicenda il presidente Musumeci ha taciuto, facendo soltanto una battuta da Capitan Fracassa: ‘vengano dieci, cento, mille ispettori’. Non può più tacere”.

“Un dirigente che sappia di cartelle cliniche manipolate deve assolutamente fare subito i nomi perché c’è un attentato alla salute dei cittadini. Faccia i nomi dei medici e li faccia alla Procura. Se ci sono manager che si voltano dall’altra parte e non sono all’altezza della situazione, nominati da questo governo regionale, vanno rimossi, vadano a casa”. “Il Cimo – ha aggiunto – dice che ci sono 210 posti in meno di quelli dichiarati. Sono portato a credere più a loro che a quelli citati dall’assessore. Invitiamo i colleghi dell’Ars a valutare il documento che stiamo presentando e ci auguriamo che alcuni parlamentari di coscienza e maggioranza appoggino questa mozione di sfiducia”.

“La situazione in Sicilia sulla gestione dell’emergenza Covid ha un colpevole, ed è l’assessore Ruggero Razza che deve andare a casa”. Lo ha detto il capogruppo del M5s All’Ars, Giorgio Pasqua, assieme ai colleghi Giuseppe Lupo (Pd) e Claudio Fava (Cento Passi) sulla mozione di sfiducia all’assessore razza.

Giorgio Pasqua, capogruppo del M5s: “I posti letto non ci sono perché mancano i medici, la cui assunzione andava fatta nei mesi scorsi. La stessa cosa per le Usca. E questo è un errore dell’assessore e dell’assessorato alla Salute. La nostra mozione andrà avanti anche se ci sarà l’ispezione disposta sul caso da parte del ministero alla Salute”.

