Sono sbarcati a Catania 155 dei 179 migranti giunti ieri sera a bordo della nave umanitaria Humanty 1 battente bandiera tedesca.

Lo riferisce la Ong Sos Humanity secondo, la quale sulla nave sono rimaste 35 persone, “uomini adulti, senza problemi medici, “che le autorità italiane sembra non vogliano lasciar sbarcare”. La Ong chiede “lo sbarco di tutti”.

I primi a sbarcare sul molo di Levante sono stati tre minorenni e un neonato di 7 mesi. Poi per tutta la notte sono andate avanti le operazioni per individuare chi dei 179 naufraghi a bordo della Humanity 1.

Al mattino erano sbarcate 155 persone tra minori, donne e persone fragili. Ancora non chiaro dove verranno portati i sopravvissuti sbarcati e se la Humanity 1 resterà al molo o riprenderà il largo. « Catania non ci è stato assegnato come porto sicuro», conferma Petra Krischok, portavoce di Sos Humanity.

Ma non c’è solo Humanity1 al largo della Sicilia. Sono altre tre le navi che hanno fatto richiesta di un porto sicuro all’Italia: la Rise Above (con a bordo 90 persone) e le norvegesi Ocean Viking (con a bordo 234 migranti) e la Geo Barents (572).

Intanto due navi, non di ong, sono arrivate nel porto di Augusta, nel Siracusano. A bordo, complessivamente, 147 migranti. E due corpi.

