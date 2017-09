Tornano le visite guidate al Castello Pentefur ed al Borgo di Savoca (ME) a cura dell’associazione Proposta Turistica 3.0. Domenica 1 ottobre, sarà l’unica apertura autunnale del Castello, visitabile a partire dalle ore 10,30. Tornato fruibile al pubblico dopo più di trecento anni grazie al grande lavoro di manutenzione e riqualificazione svolto dalla Famiglia Nicotina, proprietaria del sito ed all’accordo con l’Associazione Proposta Turistica 3.0 per la promozione ed il servizio di accoglienza, in questa stagione ha riscontrato il favore di visitatori e turisti accorsi a migliaia durante le aperture precedenti.

Belvedere panoramico e scorcio storico

Di grande rilevanza storica, Il Castello è un luogo incantevole, ricco di fascino dal quale si godono panorami mozzafiato unici in Sicilia, si è aggiudicato la seconda posizione nella classifica de “I Luoghi del Cuore” in provincia di Messina. Sorge in una posizione strategica, sopra uno dei poggi più suggestivi del colle che ospita Savoca, affacciandosi verso sud-est. Come evidenziato nel sito del Fai rappresenta un notevole esempio del patrimonio castellano esistente in Sicilia.

Le caratteristiche del Castello

La posizione elevata con ampia visuale sulla costa e sull’entroterra, le merlature e la struttura dei suoi resti murari richiamano molti avamposti militari d’età medioevale. Il monumento presenta alcune caratteristiche peculiari, quali la pianta irregolarmente quadrangolare, le mura di spessore limitato (80 cm. in media) e la merlatura piana rettangolare (tipo guelfo), con segni di elevazioni e rifacimenti.

Il Castello Pentefur è riportato negli elenchi dei castelli siciliani e le sue mura sono state dichiarate “d’interesse storico ed architettonico particolarmente importante” e sottoposte alle prescrizioni di tutela, con decreto dell’Assessore ai Beni Culturali ed Ambientali della Regione Sicilia.

Due tipi di visita guidata

Per l’occasione, uno staff di guide turistiche autorizzate resterà a disposizione dei visitatori dalle 10,30 alle 12,30 e saranno attive due modalità di visita con orari cadenzati: solo ingresso al Castello o visita guidata completa Borgo, comprendente il classico itinerario storico. Per l’occasione sarà possibile partecipare ad un simpatico contest fotografico, condividendo le proprie foto su Facebook con gli hashtag #castellopentefur e #mysavoca.

Per l’accesso al sito vige l’obbligo di abbigliamento e calzature comode.

Per informazioni contattare il 347 9711320 oppure visitare l’evento Facebook all’indirizzo: https://www.facebook.com/events/1431627383591403