Una vacanza in Sardegna è il sogno di tutti. La bellissima isola è un paradiso a due passi da noi. Oggi ancora più facile da raggiungere grazie ai voli low cost e alle sempre più numerose promozioni. Non bisogna perdere l’occasione di visitarla. L’estate è ovviamente la stagione di punta, quella che vede moltissime persone riversarsi sulle spiagge e le calette sarde. Alcune affollatissime, altre più appartate e solitarie. La Sardegna ha davvero tantissimo da offrire, per qualunque tipo di visita. Accanto al mare e all’attività balneare c’è tutto un territorio da scoprire, fatto di posti selvaggi, antichissimi siti archeologici, paesi dove il tempo si è fermato. Una regione ricchissima di storia, arte e cultura.

Dove andare, cosa fare e cosa vedere nel nord della Sardegna

Imperdibile è la tappa del Nord-Est della Sardegna, un giro per l’affascinante Costa Smeralda, il litorale di San Teodoro e quello di Santa Teresa di Gallura. Qui trovate spiagge e calette da favola, dove fermarvi a fare il bagno e prendere il sole: la spiaggia del Principe, Cala Volpe e Capriccioli, spiaggia di Liscia Ruja, la costa di Porto Rotondo, la spiaggia di Marinella e il litorale di Golfo Aranci fino a Olbia. Da non perdere le favolose spiagge di Capo di Coda Cavallo, soprattutto Cala Brandinchi, scendendo il litorale fino alla spiaggia La Cinta di San Teodoro. Luoghi da favola dove fare tappa per un viaggio on the road sula costa. Consigliata l’escursione anche alla suggestiva isola di Tavolara. Nell’immediato entroterra di Olbia fermatevi alle Nuraghe Riu Mulinu.

Risalendo sulla costa settentrionale, invece, potete imbarcarvi con i traghetto da Palau per visitare lo straordinario arcipelago de La Maddalena. Consigliato fermarsi qui qualche giorno, per vedere bene La Maddalena e la vicina Caprera, con escursione in barca tra le isole dell’arcipelago, su tutte la favolosa Budelli, della quale potrete vedere da lontano la famosa Spiaggia Rosa.

Proseguite poi verso la costa occidentale, scendendo verso Alghero e il fantastico litorale del Parco regionale di Porto Conte, con lo spettacolare promontorio di rocce a picco sul mare di Capo Caccia. Prima però fermatevi sulla spiaggia del Porticciolo. Sul litorale della Riviera del Corallo trovate tante spiagge e calette favolose, fino ad arrivare ad Alghero, città di influenza catalana con spettacolari bastioni sul mare. Da visitare il centro storico e i vicini insediamenti nuragici di Palmavera e Santa Imbenia.