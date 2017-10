Anche quest’anno i Google Developer Group di Sicilia e Calabria, si sono organizzati per realizzare insieme una conferenza internazionale.

Speaker dal Mediterraneo e dal Nord Europa

L’evento si svolgerà al Palauxiliun di Sant’Agata di Militello, il 21 e 22 ottobre prossimo. Fra i relatori ci saranno degli speaker Google Developer Expert certificati e supportati da Google, che provengono da tutto il Mediterraneo e dal Nord Europa. Tra i principali paesi presenti, oltre all’Italia, troviamo Grecia, Spagna, Israele e Olanda.

La DevFest Mediterranean 2017 è coordinata da GDG Nebrodi insieme a Rotary Club locale. I Manager del GDG Nebrodi, Salvino Fidacaro, Gino Zingales Alì, Anna Foti e Antonella Rotondo in questi giorni hanno comunicato la lunga lista di talk, tutti di elevato profilo.

Si parlerà di:

“AR & Project Tango by Google” con Panayotis Tzinis,

“Cross platform mobile development with React Native” con Vladimir Novick,

“VR Legs” con Marco Giammetti, “Analysis of the feeling of the attendees to a talk in real time” con Juantomas Garcia,

“A Semantic Internet of Things” con Bob van Luijt,

“3D modeling for Videogames” con Aurelio La Ferla,

“Lavorare in Remoto” con Christopher Pecoraro,

“Become a JavaScript Superhero Dev” con Michel Murabito,

“Android Architecture Components” con Carlo Lucera,

“E-commerce Food: Retail vs Wholesale” con Daniele Vinci,

“Privacy e Cluod” con Gino Pappalardo,

“Design” con Diego Lavecchia e Maurizio Schifano,

“IoT e Intel Gateway” con Fabrizio Lapiello,

“Machine Learning e tensorflow” con Rosita Artiglieri.

È prevista anche la presenza di Azzurra Ragone, Comunity Specialist di Google Italia.

Cos’è la Dev Fest

La DevFest è un format consolidato di conferenza che ogni anno, tra settembre e novembre, Google promuove e supporta in oltre 600 GDG (Google Developer Group) in tutto il mondo. I diversi gruppi si aggregano per dar vita a grandi momenti innovativi e di formazione per sviluppatori, designer e professionisti del web, ma anche imprenditori, studenti e semplici appassionati o curiosi. Tutti si danno appuntamento per condividere insieme competenza e passione attorno all’universo delle tecnologie di ultima generazione.

Ulteriori informazioni sul sito www.devfestmed.com

Community Page Facebook https://www.facebook.com/groups/477856052578782/

Twitter: https://twitter.com/hashtag/devfestmed?f=tweets