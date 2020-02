PALERMO (ITALPRESS) – “Se cade il governo sulla prescrizione? Litigano da tre mesi, chiedetelo a loro”. A dirlo il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti a Palermo. “Un giorno litigano sulla prescrizione, un altro sulla plastic tax, un giorno sull’autonomia, un giorno su quota cento, sul reddito di cittadinanza e sui decreti sicurezza – aggiunge Salvini -. Da cittadino italiano continuo a ritenere che prima si vota, meglio e’. Mi auguro che non la risolvano con l’ennesimo rinvio”.

“Un nuovo asse con Renzi? Io con Renzi io ho ben poco a che fare.

Abbiamo due concezioni della vita e della politica diverse – aggiunge -. Su alcuni temi si puo’ essere d’accordo, il Pd su prescrizione e intercettazioni aveva posizioni che coincidono con quelle della Lega”.

Alle critiche di Umberto Bossi alla nuova Lega nazionalista, Salvini risponde cosi’: “Rispetto le sue idee ma non cambio le mie. Non siamo mai stati cosi’ forti nelle regioni del Nord e con grande orgoglio dico che siamo determinanti e presenti in tutte le regioni del Sud. Il voto della Calabria la settimana scorsa lo testimonia. Vogliamo unire, se qualcuno vuole dividere non e’ il momento ne’ il movimento”.

