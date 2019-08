Salvateipaesi è il tema dell’evento poetico COMET che andrà in scena sabato prossimo (10 agosto) nel Borgo più bello d’Italia. Sarà la poesia a farsi portavoce della necessità di salvaguardare e proteggere i paesi sparsi in tutta l’isola la cui nobile bellezza continua a risplendere più forte del tempo e dell’incuria dell’uomo.

A fare da cornice all’evento, unico nel suo genere, sarà il cielo stellato della notte di San Lorenzo e la Piazza Duomo del Borgo più bello d’Italia che si trasformerà in un autentico salotto dove un cast di grande esperienza metterà in scena l’idea del direttore artistico e poeta Agostino Messineo Alfiere. Ospiti d’eccezione saranno l’attrice palermitana Stefania Blandeburgo e il puparo antimafia Angelo Sicilia, fondatore della Compagnia Marionettistica Popolare Siciliana.

Le scenografie e il mapping sono affidati al produttore Leonardo Bruno. Le musiche al pianista Alessandro Valenza e al jazz violinist Rares Morarescu. Danza e Coreografie a Miriam Albanese.

Salvateipaesi, parla il direttore artistico Agostino Messineo: assistiamo inermi a disoccupazione, migrazione e disservizi

“La scelta di questo tema, nell’anno dell’incoronazione a Borgo dei Borghi di Petralia Soprana, afferma Agostino Messineo Alfieri – non è affatto casuale. Il mio paese e un vero gioiello di storia e di cultura nel Parco delle Madonie, cuore della Sicilia. Nonostante gli sforzi messi in atto per la promozione del nostro territorio assistiamo inermi, tutti i giorni, al sempre più crescente abbandono dei nostri paesi, figli in questi anni di allarmanti fenomeni di disoccupazione, migrazione e disservizi.

Il format artistico di Comet Poesia – attraverso la letteratura, la musica e la danza – vuole farsi portavoce di una tematica più che attuale che punta a focalizzare l’attenzione mediatica sulla salvaguardia di Petralia Soprana, di tutti i paesi madoniti e delle aree interne dell’entroterra siciliano.”

L’evento è proposto e curato dall’Associazione Cittadinanza Attiva Petralia Soprana, con il patrocinio del Comune di Petralia Soprana. Appuntamento Sabato 10 agosto 2019 dalle ore 22.00 a Piazza Duomo, Petralia Soprana.

