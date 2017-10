Salta il faccia a faccia con Beppe Grillo. Silvio Berlusconi ha deciso di rinviare il suo arrivo in Sicilia, previsto per il prossimo weekend.

Berlusconi cambia programma

Il leader di Forza Italia sarebbe dovuto arrivare nel capoluogo siciliano il prossimo 27 ottobre e il giorno dopo era atteso a Catania, dove sarebbe stato presente anche Grillo. Ieri è stato comunicato un cambio di programma. Berlusconi aveva cancellato la tappa catanese: si sarebbe recato solo a Palermo.

A poche ore dall’annuncio, l’ex premier cambia di nuovo idea e rinvia la visita a Palermo. Salvo nuovi cambiamenti, Berlusconi dovrebbe arrivare nel capoluogo l’1 novembre, quando il fondatore del Movimento Cinque Stelle sarà già andato via.

Malumori nel centrodestra

Non è chiaro come mai Silvio Berlusconi abbia cambiato così tante volte programma. Si è parlato di difficoltà logistiche, ma sono sempre più insistenti le voci di malumori all’interno del centrodestra, tra Forza Italia e Diventerà Bellissima, sopratutto dopo le ultime dichiarazioni di Nello Musumeci, che ha pubblicamente invitato gli elettori a non votare personaggi “impresentabili”, anche se sono candidati nelle liste che lo sostengono.