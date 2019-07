Salina. Ritornerà al suo antico splendore a Leni nel Messinese, la spiaggia Rinella nell’isola di Salina, nota per le riprese del film del 1949 ‘Vulcano’ con Anna Magnani.

E’ stata infatti aggiudicata – per un importo di quasi due milioni di euro alla Costruzioni Bruno Teodoro di Capo d’Orlando – la gara per il consolidamento della roccia sul fianco orientale del borgo marinaro, nella quale sono state scavate numerose grotte, un tempo rifugio dei pescatori.



A darne notizia il presidente della Regione Nello Musumeci, alla guida della struttura contro il dissesto idrogeologico diretta da Maurizio Croce.

“Alla tutela e alla valorizzazione del territorio – commenta il governatore Musumeci – riserviamo importanti risorse finanziarie e umane, convinti dell’importanza del turismo e dell’unicità del patrimonio storico e paesaggistico di cui la Sicilia dispone”.

Salina, opere di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale

L’intervento riguarda il consolidamento della falesia sulla spiaggia di Rinella, l’unica con sabbia nell’isoletta delle Eolie e dall’aspetto caratteristico per la presenza di grotte con voltine in mattoni a faccia vista. Il versante di falesia risulta intaccato da un’intensa azione erosiva con rischio di frana.

Proprio per questo sono stati programmati due lavori: il primo già effettuato nel 2014 e quello in questione che completa il Piano di recupero che partirà entro settembre. Verranno eseguite opere di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale, allo scopo di ultimare gli interventi di protezione idraulica e di messa in sicurezza del costone, sia alla base sia nella sua parte superiore.