Sforati per il secondo giorno consecutivo ieri i duemila nuovi contagi in Sicilia, 2131 per la precisione (765 solo nel catanese), mai così tanti da inizio pandemia, mentre sono 50.599 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, anche qui nuovo record assoluto.

L’isola è all’ottavo posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 16.044 casi, al secondo posto il Veneto con 5.074 casi, al terzo il Piemonte con 4.609 casi, al quarto la Campania con 4.541 casi, al quinto posto il Lazio con 3.475 casi, al sesto la Toscana con 3.337 casi, al settimo posto l’Emilia Romagna con 3.067 casi.

Ieri nel consueto messaggio di auguri ai siciliani il governatore Musumeci ha messo in guardia: “Mi sembra chiaro, è sotto gli occhi di tutti, che prestissimo andremo in zona gialla: siamo rimasti fuori per merito di tutti, ma temiamo che le feste natalizie possano condurci in zona gialla.

La nuova variante del virus è facilmente contagiosa, ma meno virulenta per chi ha fatto il vaccino, soprattutto la terza dose.

Affrontiamo con una certa serenità, ma senza rilassarsi il periodo delle festività sapendo che il rispetto delle norme è il primo obiettivo al quale dobbiamo guardare”.