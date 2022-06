Presentazione del progetto Garanzia di occupabilita’ dei lavoratori GOL della Regione Lazio nella foto Andrea Orlando (ROMA – 2022-05-27, Stefano Carofei) p.s. la foto e’ utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e’ stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

GENOVA (ITALPRESS) – “Un intervento sui salari credo sia da fare il prima possibile. Quale sia la formula, se una norma compiuta o semplicemente un accordo tra le parti sociali che abbia anche riferimento in una norma, è una discussione che va fatta ma velocemente”.

Così Andrea Orlando, ministro del Lavoro, a margine del comizio del Pd che chiude la campagna elettorale per le amministrative a Genova. “Non ci possiamo permettere di vedere sprofondare ancora lavoratori in una condizione di povertà: sono già il 12% del mercato del lavoro, spesso in condizioni associate al precariato. Non possiamo permetterci una crescita delle disuguaglianze, non possiamo permetterci che l’inflazione impoverisca il ceto medio”, ha concluso Orlando.

Foto: agenziafotogramma.it