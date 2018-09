Sabrina Figuccia: “Via Sicilia, il cantiere che rischia di diventare eterno”.

“Il cantiere di via Sicilia rischia di diventare eterno, e lo attesta senza ombra di smentita la stessa Trenitalia, con un messaggio dell’ing. Filippo Palazzo, che, come si legge in una mail, scrive testualmente che “lo stop dei lavori (del cantiere di via Sicilia, ndr) è previsto ed è legato all’esercizio ferroviario che dovrà essere interrotto per proseguire i lavori. Ciò avverrà a metà del prossimo anno”. In sostanza, quindi, per almeno altri lunghissimi, infiniti, 12 mesi, residenti e commercianti della zona saranno costretti a convivere con un cantiere fantasma, ma soprattutto, con gli innumerevoli disagi che questo comporta”.

Sabrina Figuccia: “i tecnici non sono al corrente della tempistica”

Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale di Palermo, che prosegue: “Addirittura, gli stessi tecnici comunali, da me interpellati, non sono al corrente di questa tempistica. Insomma, sembra quasi che il braccio sinistro non sappia cosa fa il braccio destro. Tutto, naturalmente, sulla pelle dei palermitani.

Mi auguro che il sindaco Orlando, a cui ho inviato un’interrogazione urgente, prenda in mano la questione e metta finalmente in contatto gli uffici comunali con quelli di Trenitalia, ma soprattutto dia una decisa accelerata ai lavori, che ormai da troppo tempo stravolgono la vita dell’intera zona”.