SabirFest, il Festival della Cultura e cittadinanza mediterranea, è giunto alla sua IV Edizione e si svolgerà quest’anno in tre città mediterranee: Messina, Catania e Reggio Calabria.

Dal 5 all’ 8 ottobre è il turno di Catania che manterrà come fulcro principale la mostra mercato SABIRLIBRI e avrà come sede centrale il Palazzo della Cultura, luogo in cui gli editori avranno la possibilità di condividere col pubblico i propri titoli e le novità. Ma non sarà solo il libro il centro della manifestazione.

SABIRMAYDAN

Il Forum sulla cittadinanza mediterranea SABIRMAYDAN continua il suo percorso formativo e informativo con attivisti provenienti da paesi diversi che si incontreranno in dialoghi aperti al pubblico o per addetti ai lavori. Ma ricomincia anche il ricco programma di incontri, laboratori con gli studenti delle scuole siciliane, installazioni, mostre, concerti, presentazioni editoriali, reading di poesie, e tavole rotonde SABIRFESTIVAL, che quest’anno propone come tema annuale quello dell’ospitalità che accompagna la storia delle genti del mediterraneo e che è rimessa in questione da politiche neocoloniali, dal razzismo e dall’intolleranza.