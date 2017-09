Dopo che Ryanair ha annunciato la cancellazione di molti voli per problemi legati alle ferie dei piloti e personale di volo, oltre a trasferimenti di addetti alla rivale Norwegin Airlines, il patron della compagnia Micheal O’ Leary ha annunciato che il disagio coinvolgerà circa 400mila passeggeri e ha già predisposto un piano di rimborsi o alternative di volo, nel rispetto delle norme in materia dell’Unione europea. Ecco una guida per capire se il proprio volo è nella black list e come ci si tutela in caso di cancellazione.

Volo cancellato, come scoprirlo

Ryanair pubblicherà una lista completa dei voli cancellati da qui a fine ottobre. Nel sito della compagnia è disponibile un elenco aggiornato dove si può controllare se il proprio volo rientra fra quelli cancellati. I voli eliminati sono il 2% del totale e includono anche rotte in partenza da scali italiani.

Cosa fare se si resta a terra

Sul sito della compagnia sono disponibili le due coperture offerte dalla compagnia: il rimborso della spesa persa con la cancellazione del volo o una proposta alternativa di partenza senza costi aggiuntivi rispetto al biglietto. Federconsumatori a proposito precisa: «La compagnia ha comunque l’obbligo di riprotezione nei confronti dei passeggeri che hanno subìto un danno, e anche di risolvere i disagi che ne conseguono».

Rimborsi, quanto spetta

Secondo le regole dell’Unione europea, la compensazione del volo cancellato ammonta a 250 euro per i voli fino a distanze di 1.500 chilometri o 400 euro per le tratte dai 1.500 ai 3.500 chilometri. Il rimborso è attivabile solo in determinate condizioni: il passeggero deve essere stato avvisato con meno di sette giorni di anticipo e senza un’offerta alternativa di viaggio che preveda partenza non più di un’ora prima e arrivo entro due ore dal tempo previsto.

Alcuni dei voli cancellati in Sicilia

Tra la fine settembre e per tutto il mese di ottobre, anche alcuni voli per la Sicilia verranno cancellati. Saranno coinvolti inizialmente gli aeroporti di Palermo e Trapani, successivamente anche quello di Catania. Graziato, almeno per ora, lo scalo di Comiso. Nel dettaglio, ecco i collegamenti cancellati nell’Isola:

Oggi, martedì 19 settembre: il Bologna-Trapani delle 20 e il Trapani-Bologna delle 21.55.

Domani, mercoledì 20 settembre: il Milano Bergamo-Trapani delle 19.55 e il Trapani-Milano Bergamo delle 22.05; il Bologna-Palermo delle 20.05 e il Palermo-Bologna delle 22.

Sabato 23 settembre: il Milano Bergamo-Palermo delle 19.59 e il Palermo-Milano Bergamo delle 22.

Nella settimana successiva, a partire da lunedì 25 settembre e fino al 27 ottobre, a essere cancellati tutti i giorni, da lunedì a domenica con l’eccezione del sabato, saranno il Roma-Catania (numero FR4891) e il Catania-Roma (numero FR4892).

Infine saranno cancellati il Milano Bergamo-Catania delle 6.35 e il Catania-Milano Bergamo delle 8.55 di tutte le domeniche di ottobre, eccetto l’ultima (29 ottobre).