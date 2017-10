CATANIA – Avrebbero rubato un trolley con dentro 60.000 euro a dei cinesi.

La banda formata da dieci persone

La squadra mobile di Catania ha fermato, su delega della Procura, altre cinque persone ritenute coinvolte nella rapina a tre cinesi a Riposto, avvenuta il 17 settembre scorso. Ai cinque viene contestata la rapina aggravata, il porto illegale di armi da fuoco e ricettazione. I reati sarebbero stati commessi in concorso con altre cinque persone arrestate in flagranza dalla squadra mobile subito dopo la rapina.

Le vittime hanno dichiarato che i 60.000 euro sarebbero serviti per pagare merce già ricevuta. Durante le perquisizioni, inoltre, a uno degli indagati, è stato sequestrato circa mezzo chilo di cocaina. Sequestrate anche quattro automobili. In seguito è stato accertato che erano state rubate e circolavano con targhe false. Il Gip ha convalidato i fermi ed emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere.