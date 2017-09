CATANIA – Due uomini riescono a rubare una Smart e si allontanano. Mentre l’auto era in corsa accade l’imprevedibile: la vettura si spegne. I due scendono dall’auto e chiedono aiuto ad un passante, che non poteva immaginare di trovarsi davanti due ladri. Così li aiuta a rimettere in modo la Smart.

I ladri inchiodati dalle telecamere

E’ accaduto a Catania, nei pressi di Piazza Abramo Lincol. L’auto è stata ritrovata dalle forze di Polizia, che dopo la denuncia del proprietario avevano analizzato alcuni filmati registrati dalle telecamere della zona. La scena li ha colpiti e hanno iniziato le indagini, riuscendo sia a recuperare l’automobile, che identificare i ladri dalle impronte digitali lasciate sull’auto.

Si tratta di un 55enne, che è stato denunciato come responsabile del furto insieme ad un complice. Dalle immagini gli agenti hanno anche identificato il mezzo utilizzato dai malviventi per arrivare sul luogo del furto.