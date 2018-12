Martedì 18 dicembre, all’Oste dello Stabile si è svolta la cena dedicata alla degustazione dei vini Rosso del Conte. Fiore all’occhiello della cantina Tasca d’Almerita. Una piacevole serata all’insegna del buon vino e del buon cibo. Esperienza enogastronomica consigliata anche a chiunque sia appassionato al vino rosso e voglia assaggiarne ogni sfumatura.

La serata è stata condotta con estrema simpatia e professionalità da Corrado Maurigi, brand ambassador di Tasca d’Almerita, che ci ha permesso, tramite le sue parole, di conoscere la storia della cantina e del Rosso del Conte. Il nome prende origine proprio dal Conte Giuseppe che ha voluto dar vita a questo prodotto di eccellenza, in grado di esprimere tutte le caratteristiche della Tenuta Regaleali.

Il Rosso del Conte è nato infatti nel 1970 ed “Un vino che emoziona ad ogni sorso e che rappresenta la storia della Sicilia e di chi, come il Conte Giuseppe, ha fortemente creduto nelle potenzialità del territorio siciliano commettendo su di esso” – ha spiegato Corrado Maurigi – “poiché fortemente legato alle sue vigne in Sicilia in quanto espressione dell’orgoglio siciliano nel mondo e che oggi rivive grazie all’apertura generazionale anche a vitigni non autoctoni come il Cabernet o lo Chardonnay“.