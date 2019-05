Rogo a Palermo, grosso incendio nel primo pomeriggio in via Empedocle Restivo a Palermo al civico n° 3. Il fumo nero e le fiamme alte hanno allertato i residenti che hanno prontamente chiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

L’incendio è scoppiato all’interno di un magazzino del supermercato Sisa con all’interno cassette di frutta, che sono andate a fuoco.

Intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco e due pattuglie di polizia che hanno bloccato il traffico.

Gli agenti hanno dovuto scassinare il supermercato per permettere ai vigili del fuoco di spegnere le fiamme. Indagini in corso per individuare le cause dell’incendio.

Rogo a Palermo, due incendi a poca distanza e quasi in contemporanea

Vigili del fuoco impegnati anche in un secondo intervento per un incendio di due auto parcheggiate tra via Abruzzi e via Marche.

La polizia non esclude la pista dolosa e che i due roghi siano collegati: sembra infatti davvero molto strano che due incendi avvengano quasi in contemporanea e a poca distanza l’uno dall’altro per una casualità.