RLa troupe televisiva Domenica 26 Giugno raggiungerà il piccolo paese abbarbicato a 723mslm sui monti peloritani e a circa venti chilometri dalla costa ionica messinese.

Si tratta del Comune più piccolo della Sicilia, il meno popolato per numero di abitanti, solo 184 e il meno esteso dell’Italia Insulare. Visitare Roccafiorita è un’esperienza unica, basterebbe da solo il piacere di gustare una granita nel paesino più piccolo dell’Isola ma ben presto si rimane avvolti nella spontaneità degli abitanti che in dialetto si chiamano “Ciuritani”. Ovviamente a Roccafiorita si conoscono tutti essendo in pochi e proprio per questo tra di loro esiste una cooperazione unica, dal carattere familiare e facilmente percepibile.

Inutile sottolineare che qui si mangia molto bene, l’aria salubre, il paesaggio naturalistico incontaminato, le mani sapienti delle “ciuritane” nel tempo hanno trasmesso quei piccoli segreti enogastronomici che ancora oggi è possibile assaggiare nelle case private ma anche nell’unico ristorante e nell’unico bar presente nel paesello. Oltre alle salsicce e costatine di castrato alla brace, qui spiccano gli aromi delle erbette spontanee di montagna e soprattutto il rinomato carciofino selvatico si Roccafiorita, preparato e servito in tante forme e in tante ricette.

La puntata che andremo a registrare rientra nei servizi televisivi previsti per tutti i Comuni aderenti al Circuito Bella Sicilia, spiega Michele Isgrò coordinatore regionale del Circuito. Parleremo del paese, delle caratteristiche, dell’arte, natura enogastronomia e curiosità. Una formula promozionale che interessa una quarantina di comuni siciliani che hanno aderito al Circuito Bella Sicilia in un’ottica di condivisione e marketing territoriale. Azione che trova il primo riscontro promozionale proprio nella comunicazione mediatica sia televisiva che net .

L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Carmelo Concetto Orlando, ha aderito a Bella Sicilia circa due anni fa, poi è arrivato il periodo difficile che tutti conosciamo e alcune attività sono state traslate nel tempo. Nonostante questo però Roccafiorita, insieme agli altri comuni del circuito annovera un’importante partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, nell’estate 2021 con l’Assessorato Regionale al Turismo.

La scelta di registrare Domenica 26 scaturisce dalla possibilità di riprendere alcune fasi della suggestiva e sentita Festa di San Filippo D’Agira con il tradizionale Giro dei Miracoli. Il format nelle prossime settimane sarà trasmesso dalle reti televisive regionali del gruppo Comunicare24 e pubblicato sui maggiori social network e gruppi mediatici collegati alla pagina di “Bella Sicilia” con circa un milione di followers da tutto il Mondo.