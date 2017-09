Si chiama Taxman ed è l’App per minimi e forfettari.

Taxman, ecco come risparmiare sulle spese per il commercialista

E’ nata un’App tutta italiana, che semplifica la gestione delle partite IVA . E’ stata creata dalla startup Taxman, fondata a giugno da quattro ragazzi. L’obiettivo è quello di abbattere i costi del commercialista per le partite IVA in regime agevolato.

“Per un freelance, è difficile capire quanto stia guadagnando al netto delle tasse – afferma il co-fondatore Paolo Pedà . Taxman risolve questo problema per minimi e forfettari”.

Come funziona Taxman

Taxman, App gratuita disponibile per iOS e Android, consente di archiviare e organizzare le proprie fatture, avere una stima in tempo reale delle tasse dovute, chattare con un commercialista e farsi assistere nella compilazione delle dichiarazioni a prezzi che i fondatori ritengono vantaggiosi. “L’app semplifica la gestione della contabilità e, di conseguenza, l’attività del commercialista” -commenta Rosario Barresi, amministratore della società. “Questo ci ha permesso di prendere accordi con alcuni professionisti, per offrire servizi fiscali a prezzi competitivi. Secondo le nostre ricerche, una partitIVA in regime agevolato può risparmiare con Taxman fino a 400 euro l’anno”.

Inizialmente, l’app è nata per calcolare il risultato netto di ogni attività freelance e si è poi evoluta, puntando a diventare uno strumento completo per la gestione della partita iva. Secondo i fondatori c’è una carenza di software fiscali dedicati all’utente finale.

“In futuro il lavoro sarà sempre più organizzato in maniera progettuale e digitale e il ruolo dei freelance sarà determinante” sostiene Dario Mendez Musicò, lo sviluppatore. L’App ha già raggiunto centinaia di professionisti e punta ad allargarsi al regime ordinario entro la fine dell’anno.