Il riso alla cantonese è un piatto molto diffuso nei ristoranti cinesi in Italia ma, non si tratta di una ricetta originale. Pare, infatti, che il riso alla cantonese così come lo conosciamo noi sia una versione occidentalizzata del tradizionale chào fàn, letteralmente “riso fritto”, una pietanza ben più ricca e articolata a base di riso basmati e uova strapazzate con l’aggiunta di verdure, carne o pesce, di cui esistono innumerevoli varianti.

Ingredienti del riso alla cantonese:

Sale grosso 1 cucchiaino

Acqua 500 g

Riso Basmati 250 g

Per condire

Pisellini 250 g

Prosciutto cotto fetta intera 125 g

Cipollotto fresco 100 g

Uova 3

Olio di semi 6 cucchiai

Salsa di soia 3 cucchiai

Sale fino q.b.

Preparazione

Per prima cosa sciacquate ripetutamente il riso basmati sotto l’acqua fredda corrente, sistemando una ciotola sotto al colino. Quando l’acqua che si raccoglie nella ciotola sarà bella limpida, il riso è pronto per essere cotto: questa operazione serve a rimuovere l’amido dai chicchi che in questo modo non si attaccheranno fra di loro. Trasferite il riso in una pentola capiente e ricopritelo con il doppio del suo volume di acqua, aggiungete il sale grosso, coprite con un coperchio e accendete il fuoco a fiamma media. Lasciatelo cuocere fino a che l’acqua non verrà completamente assorbita dal riso. Ci vorranno circa 10 minuti. Nel frattempo occupatevi della preparazione degli altri ingredienti: lavate e pulite il cipollotto, poi tagliatelo in diagonale a rondelle sottili. Riducete la fetta intera e spessa di prosciutto cotto a cubetti e, infine, sbattete le uova in una ciotola: vi serviranno per preparare a parte la frittata. Quando il riso basmati avrà assorbito tutta l’acqua, trasferitelo su un vassoio ampio e basso e lasciatelo raffreddare. Ora scaldate molto bene un wok, aggiungete 3 cucchiai di olio di semi e versate all’interno le uova sbattute in precedenza. Mescolate le uova con una spatola per un paio di minuti aggiungendo un pizzico di sale, poi toglietele dal fuoco e trasferitele su un piattino. Scaldate nuovamente il wok a fiamma alta insieme ad altri 3 cucchiai di olio di semi, aggiungete il cipollotto e soffriggete per un paio di minuti, mescolando ti tanto in tanto, poi unite i cubetti di prosciutto cotto e fateli saltare per altri 2 minuti. A questo punto unite anche i piselli e, dopo un paio di minuti, versate la salsa di soia, continuando a mescolare. In ultimo aggiungete il riso e fatelo tostare a fiamma alta insieme al resto degli ingredienti, dopodiché rimuovete il wok dal fuoco e unite le uova strapazzate. Mescolate bene per amalgamare il tutto.

Consigli

Il riso alla cantonese si può trasformare in una gustosa ricetta di recupero, da arricchire con tutto ciò che il frigorifero vi mette a disposizione, come pollo arrosto, gamberi, funghi, carote, cipolle e magari una spolverata di erba cipollina.

Buon Appetito!