“Sei personaggi in cerca d’autore”, diretto e interpretato da Michele Placido, inaugura la 60esima stagione del Teatro Stabile. Rinasce così la sala Verga e la grande tradizione teatrale catanese. Ogni sera tutto esaurito e dieci minuti di applausi finali. La produzione dello Stabile etneo con la Goldenart Production sarà in scena fino al 29 ottobre, mentre è in preparazione la tournée 2018-2019.

Un metateatro pieno di suggestioni

“Mettere in scena Sei personaggi in cerca d’autore – spiega Placido – rappresenta per me l’appuntamento non scritto con uno scrittore che è stato una presenza costante nel mio percorso umano, prima ancora che professionale. La messinscena vuol essere al contempo un omaggio alla prestigiosa storia dello Stabile etneo, perciò ho immaginato che la storica sala Verga sia “visitata” dal sestetto dei personaggi pirandelliani, in un metateatro pieno di suggestioni soprannaturali”. Placido nello spettacolo, da regista e protagonista, ha un cast tutto siciliano: tra loro, le attrici Guia Jelo e Dajana Roncione.