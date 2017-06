Gravi disservizi nell’area della raccolta differenziata gestita dal comune di Catania. La notte scorsa, ben 18 operatori ecologici non si sono presentati sul posto di lavoro, così i rifiuti non sono stati raccolti per oltre 48 ore.

Il fatto

Nelle ultime ore, l’amministrazione si sarebbe già attivata per provvedere alla rimozione dei sacchetti dell’indifferenziata, anche perché da più voci è arrivata la condanna di questo evento, qualificato come del tutto “inaccettabile”.

E’ stata inoltre decisa la verifica dei certificati medici degli operatori, anche attraverso delle visite fiscali.