Saranno adoperate temporaneamente speciali forme di gestione per permettere alla Piattaforma di Bellolampo di smaltire correttamente i rifiuti in giacenza e per il funzionamento corretto dello stesso impianto.

Il sindaco Leoluca Orlando ha, infatti, firmato oggi pomeriggio una ordinanza con la quale dispone il ricorso in deroga alle disposizioni del Testo Unico Ambiente per un periodo di sei mesi. Il provvedimento tiene conto del parere fornito ieri da Arpa Sicilia.

La Rap dovrà provvedere in via di urgenza al Deposito Preliminare presso la VI Vasca dei rifiuti giacenti presso il TMB e nell’area antistante l’impianto stesso. Per un quantitativo di circa 7.000 metri cubi.

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha dichiarato: “Un importante segnale di sintonia e capacità di lavoro comune fra le istituzioni, che speriamo siano il punto di inizio non solo per superare l’emergenza a Bellolampo, ma soprattutto per recuperare in tutta la città con un sistema a regime che sempre più si avvii verso la differenziata in modo significativo”.

