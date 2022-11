Di rifiuti e raccolta differenziata si parlerà il 15 e il 16 novembre a Messina e a Trapani durante i seminari organizzati da ANCI Sicilia e CONAI in cui verrà anche approfondito l’accordo Quadro Anci-Conai 2022-24, strumento previsto dal Decreto Ronchi del 1997 e dal D.Lgs 152/06, attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai comuni italiani la copertura degli oneri sostenuti per fare le raccolte differenziate dei rifiuti di imballaggi.

In particolare, l’accordo quadro ANCI-CONAI è uno strumento fondamentale per sostenere le politiche di economia circolare dei comuni attraverso il principio della responsabilità estesa del produttore. I seminari contengono interventi tematici anche sugli allegati tecnici, sulla normativa nazionale ed europea e sulle migliori pratiche di raccolta e gestione rifiuti, favorendo la condivisione di informazioni in modo interattivo e pratico.

Nel corso dei seminari, che saranno introdotti e moderati dal segretario generale dell’Associazione dei comuni siciliani, Mario Emanuele Alvano, interverranno, fra gli altri: Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale ANCI, i sindaci di Messina e Trapani, Federico Basile e Giacomo Tranchida, Fabio Bongiovanni , assessore del comune di Trapani, e Fabio Costarella, responsabile dei Piani di Sviluppo della RD al Centro Sud CONAI

Durante i lavori, aperti alla partecipazione di sindaci, amministratori e personale delle SRR, verranno presentate le opportunità previste dall’accordo quadro, rinnovate nel documento 2022-24, che introduce alcune importanti novità in termini di partecipazione a bandi, iniziative, campagne di comunicazione e finanziamenti per attrezzature, il tutto finalizzato al miglioramento delle performance della raccolta differenziata dei comuni. Verranno trattati, inoltre, i principali aspetti degli allegati tecnici riguardanti la gestione dei rifiuti di imballaggio e illustrati i dati regionali relativi alla filiera del recupero e riciclo dei rifiuti conferiti e gestiti attraverso le convenzioni dai consorzi di filiera.