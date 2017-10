Parte da un albergo siciliano la raccolta differenziata camera per camera, importante iniziativa del nisseno per uno smaltimento dei rifiuti più efficiente ed ecosostenibile. Si può creare una “cultura di qualità” delle strutture alberghiere che possa rispondere ad una richiesta di sostenibilità e tutela dell’ambiente sempre più diffusa tra i clienti? Sembra proprio di sì grazie ad un progetto sperimentale che è stato avviato presso l’Hotel Ventura di Caltanissetta per poi estendersi ad altre strutture del gruppo “Ad Maiora”, giovane catena alberghiera siciliana del gruppo Alessi.

Metodologia di raccolta certificata uno@uno

Il progetto si basa su un sistema di raccolta differenziata da effettuare camera per camera. Un sistema basato sulla metodologia certificata del conferimento uno@uno, metodologia già avviata in diversi comuni siciliani e che ha permesso grosse riduzioni di rifiuti e notevoli risparmi per amministrazioni e utenti.

Hotel Ventura avanguardia di civiltà

La struttura ricettiva nissena è la prima struttura siciliana ad accettare la sfida della

riduzione dei rifiuti. Un ulteriore tassello che si aggiunge alla qualità dei servizi offerti dalle strutture alberghiere facenti parte del gruppo “Ad Maiora”, nonché un notevole investimento in termini di attenzione all’ambiente.

Un’immagine positiva per i turisti

Un’esperienza che sicuramente rappresenta un esempio da seguire per tutto il settore ricettivo dell’isola, come sostiene il presidente della Pro Loco di Caltanissetta, Giuseppe D’Antona: “Avere delle strutture che offrono il massimo della qualità è sicuramente un bel biglietto da visita per il nostro territorio. Trovare un albergo che si attrezza per fare la differenziata camera per camera è un grande segno di civiltà che sicuramente avrà un impatto positivo sui turisti che visiteranno le nostre zone. Un segno di qualità dei servizi che contestualmente consentirà agli operatori alberghieri di abbattere i costi della raccolta dei rifiuti”.