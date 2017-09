Il cantante Ricky Martin, con il volto segnato e la voce bassa, ha rivelato di non ricevere notizie del fratello da giorni. Ha lanciato un appello sul suo profilo Instagram per ritrovare uno dei fratelli, disperso a Porto Rico dopo il passaggio dell’uragano Maria.

Lo straziante appello di Ricky Martin

“Sono molto preoccupato perché non riesco a mettermi in contatto con uno dei miei fratelli. Non sappiamo dove sia. Sono sicuro di non essere l’unico, ci sono molte persone che vivono fuori o sull’isola che non riescono a parlare con le loro famiglie per problemi di comunicazione”, ha detto il cantante.

Una situazione d’emergenza che riguarda purtroppo molte altri portoricani. “Sono sicuro di non essere l’unico, ci sono molte persone che vivono fuori o sull’isola che non riescono a parlare con le loro famiglie per problemi di comunicazione”, ha aggiunto.

La campagna di raccolta fondi

Il cantante, di origini portoricane, ha inoltre chiesto ai suoi follower di contribuire alla campagna di raccolta fondi che ha lanciato pochi giorni fa per ricostruire l’isola dopo il violento uragano e aiutare le vittime della distruzione.