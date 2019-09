MILANO (ITALPRESS) – Si chiama “Ricicletta” ed e’ una bici molto particolare che rispetta l’ambiente, perche’ realizzata con 800 lattine riciclate, grazie a una collaborazione tra Estathe’ e il CIAL, Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio. La “Ricicletta” sara’ esposta in occasione della tappa conclusiva del Jova Beach Party – il villaggio che ha accompagnato quest’estate i concerti di Jovanotti in giro per l’Italia – in programma domani a Linate.

Per ogni tappa del tour e’ stata realizzata una Ricicletta celebrativa, personalizzata con data e luogo del concerto, che Estathe’ donera’ al WWF, per raccogliere fondi a favore di progetti di conservazione ambientale sul territorio nazionale.

Nelle prossime settimane si terranno infatti aste benefiche aperte al pubblico, sulla piattaforma on line CharityStars (www.charitystars.com), che si concluderanno prima del prossimo Natale, con la possibilita’ per chiunque di aggiudicarsi una Ricicletta.

“La lattina in alluminio, come quella distribuita qui al Jova Party da Estathe’, e’ il contenitore per bevande piu’ riciclato al mondo confermando cosi’ la vocazione green di un materiale tra i piu’ ecocompatibili e in linea con i principi e i nuovi modelli di sviluppo dell’economia circolare”, dice Stefano Stellini, responsabile relazioni esterne CIAL.

“Mostrare concretamente cosa si puo’ ottenere attraverso il riciclo di quelli che consideriamo rifiuti e’ il modo migliore di sensibilizzare le persone. La Ricicletta non e’ solo una bicicletta. E’ un esempio di come sia possibile non disperdere risorse preziose riutilizzando al meglio quello che con troppa facilita’ e troppa superficialita’ viene considerato rifiuto”, afferma Benedetta Flammini, direttore Marketing e Comunicazione WWF.

