Il tema dell’innovazione ha ormai acquisito da anni una centralità nel dibattito politico e in quello professionale e scientifico sullo sviluppo economico. Esso poi è particolarmente rilevante in un territorio, come quello siciliano, dove sono ormai evidenti i segni di una crisi economica, che combina trend contingenti e ritardi strutturali.

Innovazione nel futuro della Sicilia, utopia?

È possibile che la Sicilia possa affidare, almeno in parte, il futuro delle proprie giovani generazioni allo sviluppo di quei settori e di quei servizi che fanno riferimento alle nuove tecnologie, a partire da quelle digitali: oppure i propri atavici ritardi strutturali, i deficit di infrastrutture, il relativo isolamento geografico e la propria perifericità rendono utopiche questa prospettiva?

L’Università di Catania offre il proprio contributo a questo dibattito con una iniziativa nella quale si parlerà di un’esperienza, relativamente vicina e particolarmente rilevante, per potere rispondere alle precedenti domande: Ricerca e formazione per la costruzione di un ecosistema innovativo: l’esperienza di Israele.

Israele, la Start-up Nation

Israele si è, ormai da tempo, affermata come la Start-up Nation. È il Paese che investe di più, al mondo, in attività di ricerca e sviluppo; è il Paese con i tassi più elevati di nascita e sviluppo di start-up, soprattutto nel settore hi-tech; è il Paese che è diventato leader mondiale in alcune tecnologie. Eppure si tratta di un Paese relativamente piccolo (poco più di 8 milioni di abitanti), nel cuore del Mediterraneo (lontano, come noi, dalla Silicon Valley), in un contesto politico e geografico caratterizzato da enormi criticità.

L’incontro, si terrà domani pomeriggio – martedì 17 ottobre alle 15 -, nell’aula magna del Palazzo centrale dell’Università di Catania, su iniziativa dell’Ateneo e dall’Ambasciata d’Israele in Italia.

L’intervento dell’Ambasciatore Ofer Sachs

All’incontro, che sarà introdotto dal prorettore Giancarlo Magnano San Lio e dal prof. Giacomo Pignataro, già rettore dell’Università di Catania, interverranno l’Ambasciatore Ofer Sachs sul tema “L’economia d’Israele in un colpo d’occhio”, il vice presidente della Israel Innovation Authority Anya Eldan sul tema “Partnership pubblico-privato: costruire un ecosistema innovativo”, e il general manager del Bronica Center for Entrepreneurship, Technion- Israel Institute of Technology Rafi Nave sul tema “Educare gli studenti a divenire imprenditori”.