Riapre la circonvallazione di Palermo. Riaperta al transito, a Palermo, parte della circonvallazione, dopo il violento nubifragio che mercoledì pomeriggio ha allagato i sottopassaggi intrappolando decine di auto.

Già da ieri alle 13.00 sono state riaperte tutte le corsie di viale Regione e si può tornare a transitare anche nel sottopasso di viale Lazio in direzione Trapani, mentre Amap e Rap hanno avviato l’intervento di lavaggio e verifica del manto stradale e degli impianti in direzione Messina.

Dopo avere rimosso il fango sono entrate in azione le idropulitrici della Rap per pulire le corsie d’asfalto e i pozzetti di scarico, otturati dal fango e dai rifiuti.

Per riuscire a concludere il ripristino dell’arteria che taglia in due la città e che collega le due autostrade per Mazara del Vallo e Catania è stato fondamentale l’intervento dei militari del 4° reggimento Genio della Brigata “Aosta”, inviati dal prefetto Giuseppe Forlani.

Come e dove segnalare danni subiti ad auto o beni immobili

Verrà attivata, a partire da lunedì mattina, la casella di posta elettronica alluvione15luglio@comune.palermo.it.



A questo indirizzo i cittadini potranno segnalare i danni subiti ad auto o beni immobili a seguito dell’alluvione del 15 luglio, al fine di fornire elementi utili per la predisposizione del dossier di richiesta dello stato di calamità naturale.

Si ricorda inoltre che le richieste di rimozione delle automobili che ancora non sono state recuperate, dovranno essere inviate all’indirizzo crto@comune.palermo.it con oggetto “alluvione 15 luglio.“

Le richieste verranno evase secondo l’ordine cronologico di arrivo.