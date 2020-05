_

Riapertura mercatini Palermo. Il sindaco Leoluca Orlando ha firmato poco fa l’ordinanza proposta dagli uffici delle attività produttive guidati dall’assessore Piampiano, che autorizza la riapertura parziale di altri quattro mercatini rionali oltre quelli già autorizzati la scorsa settimana.

Le nuove autorizzazioni riguardano i mercati del:

– Lunedì: Titone

– Martedì: Francia

– Mercoledì: Campania

– Giovedì: Zen

Questi potranno essere operativi a condizione che vengano attuate e rispettate tutte òe prescrizioni in materia do contenimento del contagio, nonchè al vademecun informativo sul commercio al dettaglio nelle aree pubbliche.

Riapertura mercatini Palermo: continua l’ingresso contingentato

I mercatini rionali saranno operativi dalla 7 alle 14 e l’accesso all’area mercatale dovrà essere contingentato e consentito ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti all’ingresso di ciascun varco. Se sprovvisti saranno gli stessi operatori del maercato a consegnare ai clienti guanti e mascherine. L’attività dei mercatini rionali sarà consentita dalle 7 alle 14.

Per il sindaco, è “un ulteriore segnale di apertura, che segue la verifica dell’andamento dei mercati già autorizzati.

Confidiamo come sempre nella collaborazione dei commercianti e nel comportamento responsabile dei consumatori perché le attività si svolgano in modo sereno e sicuro per tutti.”

Nel seguente link il comunicato diffuso lo scorso 19 maggio dove vengono indicate dettagliatamente le misure generali da adottare, le misure a carico del Comune e le misure a carico dei concessionari dei posteggi.