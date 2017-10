Due incontri a Caltanissetta e Gela per “Rete per la Fertilità”, agli operatori sanitari verranno presentati gli interventi di assistenza.

Assistenza, prevenzione e diagnosi

Informare i cittadini sul ruolo della fertilità e fornire assistenza sanitaria qualificata per difenderla, promuovendo interventi di prevenzione e diagnosi precoce. Sono questi gli obiettivi della “Rete per la Fertilità” che sarà presentata agli operatori sanitari del settore giovedì 19 ottobre alle ore 19 nella sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Caltanissetta (via Enrico Medi, 1) e giovedì 26 ottobre alle ore 19 nell’aula magna dell’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela.

Giornata sulla salute riproduttiva

L’iniziativa rientra nell’ambito della terza edizione del “Salus Festival”, manifestazione di promozione della salute. I due incontri sono stati promossi in occasione della Giornata sulla tutela della salute riproduttiva della donna e la promozione della genitorialità responsabile, in programma l’1 dicembre.

Gli attori della Rete

La Rete della Fertilità è rivolta ai medici di medicina generale, pediatri, ematologi, oncologi ed endocrinologi. Agli incontri che si svolgeranno a Caltanissetta e Gela – nei quali è prevista la presenza del direttore generale dell’Asp 2 Carmelo Iacono – interverranno Giovanni D’Ippolito (presidente Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri di Caltanissetta), il biologo Giovanni Ruvolo, la ginecologa Daniela Anzelmo e la psicologa Letizia Drogo, che illustreranno i progetti e gli interventi previsti dal Piano nazionale della Fertilità.

Approfondimento sulla prevenzione

Gli attori della Rete e il loro ruolo nella prevenzione sarà il tema che approfondiranno il segretario provinciale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, Salvatore Pasqualetto, e il pediatra Giuseppe Petrotto. Al termine della tavola rotonda è previsto un dibattito.

Un valore fondante della vita

“La tutela della salute riproduttiva è un argomento di estrema attualità che investe anche il nostro territorio – dice il presidente dell’OMCeO Caltanissetta, Giovanni D’Ippolito – . Oggi è fondamentale che tutti gli operatori sanitari attivi e le strutture collegate contribuiscano a individuare i percorsi di cura che le coppie devono affrontare per superare il proprio stato di fertilità. La Rete della Fertilità, infatti, deve diffondere un’opportuna promozione della capacità riproduttiva come valore fondante della vita e, conseguentemente, della società nella quale viviamo”.