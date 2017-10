“Il recupero della fotocamera ha salvato la mia vacanza e ha ripristinato la mia tranquillità. Sono veramente grato per la vostra efficienza e cortesia. Avete sistemi informatici molto efficienti a Palermo. Grazie mille”.

Palermitana trova macchina fotografica e la restituisce

Questo il messaggio tradotto dall’inglese, inviato nella mail di ringraziamento, indirizzata al Comando di Polizia Municipale, di un cittadino inglese in vacanza a Palermo. Il turista, originario di Bristol, è un professore di storia medioevale che aveva smarrito una costosa macchina fotografica.

A ritrovarla, domenica mattina, una cittadina palermitana che l’ha consegnata ad una pattuglia di agenti. Insieme alla macchina fotografica c’erano dei teleobiettivi e degli accessori, che il professore aveva dimenticato all’interno dello sportello bancomat di via Mariano Stabile.

Gli agenti l’hanno consegnata al Comando di via Dogali, da dove sono partite le ricerche per rintracciare il proprietario. Dapprima una fattura di vendita on line tirata fuori dalla memoria della macchina indirizzava verso una persona di nazionalità inglese, quindi, in collaborazione con la Questura, si è riusciti ad individuare l’albergo. Ma senza esito, poiché l’ospite era già andato via.

Il turista inglese è stato rintracciato grazie al fatto che il suo indirizzo email era presente su un portale professionale. Il professore, per sua fortuna, ha risposto in tempo prima di lasciare la città. Felice e incredulo è tornato in possesso della sua macchina fotografica.