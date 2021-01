Nelle ultime 24 ore in Sicilia sono state effettuate 2.649 vaccinazioni che porta il totale a 69.448 di cui 35.800 donne e 33.648 uomini. Un numero esiguo rispetto ai primi giorni della campagna vaccinale, ma questo è dovuto al fatto che la Sicilia, secondo le indicazione dell’Assessore alla Salute Razza, ha calcolato una scorta di magazzino di dosi in vista dei richiami che partiranno a breve.

Ma le vaccinazioni torneranno a pieno ritmo con l’arrivo della prima fornitura del vaccino della casa farmaceutica Moderna, già in Italia da ieri. Le prime 47mila dosi di Moderna dovrebbero essere destinate prioritariamente agli anziani over-80.

Inoltre entro il 29 gennaio potrebbe arrivare dall’Agenzia europea per i farmaci Ema il via libera al terzo vaccino anti-Covid in Europa, quello dell’azienda AstraZeneca che si aggiungerebbe a quelli delle Pfizer e di Moderna.

“Speriamo che la casa farmaceutica faccia le prime consegne due settimane dopo l’autorizzazione, proseguendo con due consegne al mese», ha sottolineato la direttrice del dipartimento Salute della Commissione Ue, Sandra Gallina, nel suo intervento al Parlamento europeo.

La priorità per il Commissario Arcuri è quella di mettere in sicurezza le fasce più fragili della popolazione, e l’arrivo delle dosi di Moderna anticiperebbe la vaccinazione della fascia over-80 già nella prima fase della campagna vaccinale in atto.

La Commissione europea ha concluso le discussioni preliminari con la società Valneva per acquista- re il suo potenziale vaccino. Il contratto prevede la possibilità per gli Stati membri Ue di acquistare congiuntamente inizialmente 30 milioni di dosi, e fino a 30 milioni di dosi aggiuntive. Contatti anche tra l’azienda russa che produce il vaccino Sputnik e l’Ema.

Ad oggi, la Commissione Ue ha firmato contratti con AstraZeneca, Sanofi-Gsk, Janssen (Johnson & Johnson), Pfizer-Biontech, Moder- na e CureVac. In corso di negozia- zione il contratto con Novavax.

