Report vaccini anti-Covid in Sicilia, già circa 2.500 vaccinati

Sul sito dell’Aifa sono disponibili da ieri i dati sulla vaccinazione contro COVID-19 relativi ad ogni regione e suddivisi per categorie.

I dati sono in continuo aggiornamento e comprendono il numero totale dei vaccinati e il prospetto diviso per Regioni e Province Autonome, insieme agli aggiornamenti per categorie.

E’ anche possibile consultare i dati e le statistiche circa la somministrazione dei vaccini su tutto il territorio nazionale.

Alle 23,30 del primo gennaio 2021 erano state vaccinate oltre 45.667 mila persone in Italia e consegnate oltre 469mila dosi.

Piemonte, Lazio e provincia autonoma di Bolzano hanno la percentuale più alta di dosi somministrate in rapporto alla popolazione.

Le dosi di vaccino sono state somministrate per la maggior parte agli operatori sanitari e socio-sanitari (40.1648); seguono il personale non sanitario (2.181) e gli ospiti delle Rsa (3.338), secondo l’aggiornamento delle 23,30.

La somministrazione per genere e fasce d’età

Nello specifico, dei 45.667 vaccinati, la maggior parte sono donne (126.068). Gli uomini sono 19.599. È la fascia di età di soggetti tra 50 e 59 anni quella ad aver ricevuto al primo gennaio dicembre il maggior numero di vaccinazioni anti-Covid, pari a 13.086. Segue la fascia 40-49 anni (10.475), 60-69 anni (6.599), 30-39 anni (57.972), 20-29 anni (4.401), 80-89 anni (1.313), 70-79 anni (801), over 90 (954), e 16-19 anni (566).

In Sicilia (secondo i dati aggiornati alle ore 23.30 del 1° gennaio), il dato delle dosi somministrate si attesta a quota 2.471 (1.091 donne e 1.380 uomini).

L’Isola è al secondo posto in Italia per numero di dosi disponibili (al momento pari a 46.510), ma al 13esimo posto con riferimento al tasso di dosi somministrate rispetto a quelle consegnate (3,6%).

