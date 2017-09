“Abbiamo risanato il bilancio che dal 2015 registra un saldo positivo: le entrate sono maggiori delle spese”.

Tra i protagonisti del governo Crocetta, l’assessore all’Economia Alessandro Baccei commenta il risultato del risanamento del bilancio.

“Dopo oltre 50 anni sono stati ridefiniti i rapporti finanziari tra Stato e Regione, e sono state modificate le norme di attuazione dello Statuto”.

Più due miliardi all’anno

“Grazie agli accordi con lo Stato su Irpef e Iva le entrate nette della Regione registrano un aumento di 2 miliardi di euro l’anno”.

“La lieve riduzione dal 2018 è dovuta all’azzeramento della maggioranza dell’Irap e alla riduzione dell’addizionale Irpef”.

Un buon lavoro quello svolto da Baccei, tanto da meritargli una nuova conferma? “Se me lo chiederanno gli esponenti politici siciliani sono pronto perché rimango a disposizione delle istituzioni, ma questa volta non accetterei se la proposta arrivasse da Roma”.

“Necessario indire concorsi pubblici”

Infine, Baccei spiega cosa c’è da fare da ora in avanti: “Se da un lato le nostre proiezioni indicano un target ancora inferiore d’organico rispetto a quello che raggiungeremo nel 2020 col piano dei pensionamenti già avviato, dall’altro è assolutamente necessario che il prossimo governo avvii i concorsi pubblici: servono giovani e laureati soprattutto per la gestione delle procedure relative alla programmazione dei bandi per la spesa dei fondi europei”.