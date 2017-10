Matteo Renzi torna in Sicilia per sostenere la candidatura di Fabrizio Micari. Dopo Taormina, questa volta il segretario del PD andrà a Palermo. La visita è prevista per domani.

La conferma arriva dal sottosegretario Davide Faraone attraverso un tweet. Faraone in un tweet annuncia che Renzi “farà tappa qui a sostegno di Fabrizio Micari per poi partecipare a ‘Italia 2020’, la conferenza programmatica del Pd che si svolgerà a Napoli, dal 27 al 29 ottobre prossimi”. In via di definizione il programma.

Slitta la visita di Berlusconi

Salta invece il faccia a faccia con Beppe Grillo. Silvio Berlusconi ha deciso di rinviare il suo arrivo in Sicilia, previsto per il prossimo weekend. Il leader di Forza Italia sarebbe dovuto arrivare nel capoluogo siciliano il prossimo 27 ottobre e il giorno dopo era atteso a Catania, dove sarebbe stato presente anche Grillo. Ieri è stato comunicato un cambio di programma. Berlusconi aveva cancellato la tappa catanese: si sarebbe recato solo a Palermo.

A poche ore dall’annuncio, l’ex premier cambia di nuovo idea e rinvia la visita a Palermo. Salvo nuovi cambiamenti, Berlusconi dovrebbe arrivare nel capoluogo l’1 novembre, quando il fondatore del Movimento Cinque Stelle sarà già andato via.