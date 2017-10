La vera emergenza per la Sicilia oggi è rappresentata dai continui sbarchi di clandestini, dalla gestione dell’accoglienza di richiedenti asilo e finti profughi. Cancelleri e Micari se ne guardano bene dall’affrontare questi temi, d’altronde i partiti che li sostengono sono complici di questa invasione. L’unica salvezza per i siciliani è votare Nello Musumeci e Noi con Salvini”. Così il deputato Alessandro Pagano della Lega-NcS, segretario regionale per la Sicilia occidentale.

“Da tutta la Sicilia arrivano continue notizie di preoccupazione, allarmi e forti tensioni. Non solo residenti, associazioni, comitati di quartiere ma dalle stesse Istituzioni. Da ultimo il sindaco di Agrigento. Anche su Palermo ci sono grosse polemiche per la realizzazione di nuovi centri straordinari di accoglienza che, invece di diminuire, si moltiplicano su tutto il territorio regionale. Qui si rischia lo scontro sociale e istituzionale. Uno scenario – prosegue Pagano – la cui responsabilità ricade esclusivamente sul Pd e il M5S. In Parlamento hanno votato insieme l’abolizione del reato d’immigrazione clandestina e hanno votato insieme per far continuare le operazioni nel Mediterraneo e fare invadere l’Italia con clandestini. Noi siamo gli unici ad avere le idee chiare e a mettere al primo posto l’interesse dei siciliani.”

L’attenzione di Salvini

“Per prima cosa, come già annunciato dallo stesso Musumeci, chiederemo che il governatore diventi il commissario regionale per l’immigrazione. Inoltre, toglieremo i clandestini dagli alberghi. L’attenzione del nostro leader Salvini per l’isola è garanzia da questo punto di vista. Con noi al governo regionale chiederemo che gli incentivi vengano dati non a quei Comuni che accolgono richiedenti asilo, ma a chi fa qualcosa per le famiglie povere siciliane. L’elezione di Musumeci a presidente della Regione Sicilia avrà un impatto dirompente anche in chiave nazionale. Si rafforzerà infatti in sede di Conferenza Stato-Regioni – conclude Pagano – la posizione di quelle Regioni che lavorano per un vero blocco delle partenze, espulsioni e rimpatri di massa e una vera integrazione di chi ne ha diritto. Lo Stato non potrà non tenerne conto”.