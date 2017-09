Il vice presidente della Camera dei Deputati, Luigi Di Maio, oggi e domani sarà di nuovo in Sicilia.

Tutti gli appuntamenti

Di Maio sarà ancora al fianco del candidato alla presidenza della Regione Siciliana per il Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri per una serie di incontri tematici, che avranno luogo questo fine settimana. Oggi, sabato 30 settembre alle ore 18.30, Di Maio e Cancelleri saranno a Mazara del Vallo insieme all’assessore designata all’agricoltura e alla pesca Federica Argentati, dove è in programma l’incontro con il presidente del Distretto Produttivo della Pesca, Giovanni Tumbiolo, e la vista alla fiera tematica Blue Sea Land.

In mattinata invece Cancelleri sarà a Trapani dove incontrerà i pescatori alle ore 10.00 al porto peschereccio. Alle 15.00 il candidato alla presidenza della Regione del M5S e Argentati saranno a Poggioreale, dove è previsto un incontro con il sindaco della città ed un gruppo di allevatori. Domenica mattina, 1 ottobre il vice presidente della Camera e Cancelleri saranno a Ragusa dove alle 10.00 incontreranno cittadini e imprenditori presenti alla Fiera Agro-Alimentare Mediterranea. Alle 15.00 si sposteranno a Caltanissetta, dove sono in programma incontri con imprese insieme all’europarlamentare Ignazio Corrao e dove parteciperanno alla Festa della Rigenerazione Urbana organizzata dal locale meetup del Movimento 5 Stelle.