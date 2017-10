Un confronto interessante, ricco di spunti e contenuti quello che si è svolto questa mattina a Trapani nella sede del comitato elettorale del candidato all’Ars di Sicilia Futura, Giacomo Scala. Spunti e contenuti finalizzati allo sviluppo del territorio e alle modalità per realizzarlo. Ospite gradito questa mattina a Trapani il candidato alla presidenza della Regione Sicilia, Fabrizio Micari.

Ricominciamo da tre

“Ricominciamo da tre” ha esordito Micari parafrasando il titolo di un celebre film di Troisi. “Negli ultimi anni in Sicilia sono molte le cose che sono state realizzate – ha spiega il candidato Micari – a partire dal risanamento delle casse regionali. Dunque, questa nuova legislatura che prenderà vita il prossimo 6 novembre non comincerà da zero, ma almeno da tre. Rimane il fatto che le cose ancora sono ancora tantissime per trasformare la nostra isola da Cenerentola d’Europa a principessa del Mediterraneo”.

Futuro, lavoro e formazione

“A partire dalla semplificazione normativa – ha proseguito in tandem il candidato all’Ars di Sicilia Futura Giacomo Scala -. I primi a beneficiarne devono essere le imprese produttive di questo territorio. Futuro, lavoro e formazione vedono come protagoniste principali le nostre aziende. E’ a loro che dobbiamo volgere la nostra attenzione affinchè crescano e producano lavoro ed economia. Bene ha fatto Micari ad inserire nel suo programma elettorale strumenti come le Zes (Zone economiche speciali) o le Zone Franche d’impresa o ancora le altre aree libere da tasse. Queste sono le cose che noi politici pragmaticamente dobbiamo fare. Dobbiamo mettere l’imprenditore nelle condizioni migliori per fare impresa così da creare lavoro e dunque economia”.