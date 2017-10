Il portavoce provinciale di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale della provincia di Agrigento, Giuseppe Ciulla, interviene sulle imminenti elezioni regionali del prossimo 5 novembre.

“Si parla di una Sicilia diversa – afferma Ciulla – ma da un’analisi delle liste in provincia di Agrigento e non solo, vedo gli stessi nomi e le stesse facce che da circa un ventennio governano questa terra”.

Un fallimento politico

“Sarebbe facile e banale generalizzare – continua Giuseppe Ciulla – ma sentir parlare di cambiamento da uomini e donne che hanno governato la Sicilia fa sorridere e ci fa comprendere il perché di un fallimento politico che ha relegato la nostra isola ad essere la più amata e discussa della penisola”.

“Ognuno di noi ha le sue responsabilità e come forza politica non ci esimiamo da quest’ultime, seppur non abbiamo mai governato questa terra. Il progetto politico di Giorgia Meloni è in netto contrasto con vecchie logiche e vecchi ‘sistemi’ politici. Siamo una forza giovane che cerchiamo di combattere lo status clientelare che non ha fatto altro che far perdere la speranza di un futuro ai nostri figli”.

“Il 5 novembre siamo chiamati ad un atto di vero riscatto. Spetta al popolo dare quella ‘scossa’ che possa servire a mandare a casa una classe politica ‘vecchia’ non solo anagraficamente, ma di cui abbiamo le prove di un fallimento che deve essere preso come elemento per esprimere un voto libero e ragionato”.