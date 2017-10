E’ stato raggiunto l’accordo tra il Pd e Rosario Crocetta.

Sono state ore di tensione e di lunga concertazione tra il PD e il Megafono, movimento che fa capo a Rosario Crocetta. Al presidente della Regione era stato chiesto di rinunciare alla lista del Megafono per trasferire i suoi nella lista “Micari presidente-Arcipelago Sicilia”. C’era infatti una difficoltà oggettiva a chiudere le liste col nome di Micari, a causa del basso numero di candidati proposti da Leoluca Orlando.

Raggiunto l’accordo

Poco prima dello scadere della presentazione delle liste è stata raggiunta l’intesa tra il Partito Democratico e Crocetta. I candidati del Megafono, confluiscono così nella lista del candidato presidente. Nelle liste Micari anche i candidati di Next e di Sinistra siciliana, oltre che alcuni dirigenti del Pd. Crocetta dovrebbe essere candidato nella lista Micari a Messina, in dubbio, a 2 ore dalla chiusura degli uffici elettorali per la scadenza dei termini di deposito, la sua candidatura anche a Palermo.