Reddito di cittadinanza, da oggi 6 marzo al via alle domande. Il temuto assalto ai Caf comunque non c’è stato, almeno in Sicilia.

Fino alle 9, a Palermo poche persone si sono presentate sia agli uffici postali che ai Caf per chiedere il reddito di cittadinanza. I punti nevralgici da tenere sotto controllo erano le poste di via Ausonia e i Caf di piazza Marina nel centro storico di Palermo, oltre che le poste di via Oreto. Per evitare inconvenienti erano state allertate anche le forze dell’ordine per garantire sicurezza e vigilanza.

Reddito di cittadinanza, le Poste stilano un calendario per snellire le code

Per evitare la ressa agli sportelli le Poste hanno stilato un programma in ordine alfabetico: oggi solo le persone il cui cognome inizia per A e B, domani, giovedì 7 marzo, toccherà alla lettera C, venerdì 8 marzo a D e F, sabato 9 marzo sarà la volta dei cognomi che cominciano con le lettere da G a K, lunedì 11 marzo L ed M, martedì 12 marzo da N a R. Infine, mercoledì 13 marzo toccherà ai cittadini il cui cognome inizia con le lettere da S a Z.

Ma si tratta solo di un consiglio per migliorare la ricezione delle domande, perchè ogni giorno le istanze verranno comunque accettate tutte, a prescindere dal cognome del richiedente.

All’interno degli uffici postali per garantire la massima privacy non c’è uno sportello dedicato così le persone che vogliono chiedere informazioni sul reddito di cittadinanza non vengono individuate.