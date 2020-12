Il deputato regionale Carmelo Pullara ha attaccato il governo regionale sulla questione Recovery Fund ritenendo “assolutamente inaccettabile che la provincia di Agrigento sia praticamente tagliata fuori dagli investimenti”.

“Per gli altri – ricorda – la cabina di regia regionale ha predisposto progetti faraonici come un nuovo aeroporto a Barcellona Pozzo di Gotto, mentre per la provincia di Agrigento nulla di nulla”.

“Mi sbigottisce l’assordante silenzio, a tutti i livelli, della politica agrigentina – prosegue – come se la questione non interessasse a nessuno anche in considerazione del fatto che questo potrebbe essere l’ultimo treno.

“Se non avrò risposte in merito, – minaccia il deputato – non escludo, inoltre, di scrivere direttamente al Presidente Conte per attenzionare la questione cercando di sollecitarne la sensibilità per la realizzazione dell’aeroporto nella provincia agrigentina, così come della chiusura dell’anello autostradale nel sud dell’isola che attraversebbe buona parte della provincia di Agrigento”, ha concluso.

