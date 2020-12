L’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza ha incontrato a Palazzo d’Orleans nel pomeriggio la stampa per fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus e sul piano vaccini.

“Sono già 39 mila le registrazioni al sito Siciliacoronavirus, ha detto Razza. ” e se consideriamo che l’estate scorsa in totale sono stati 40 mila possiamo ipotizzare che il grado di adesione sia molto alto. Così come alta è la spontanea presentazione nei drive in realizzati”, ha spiegato l’assessore. “Di questi il 7% dei registrati ha già allegato il tampone effettuato già in sede di registrazione on line”.

I contagi migliorano ma i deceduti sono ancora tra i 20 e i 30 al giorno: “Un dato doloroso – spiega l’assessore – non c’è un numero accettabile di decessi, anche uno solo è un dato negativo”.

“Siamo tra le regioni italiane con il tasso più basso per incidenza per abitante – ha puntualizzato -. Lo rileviamo in maniera più significativa negli ultimi 7 giorni”.

“L’andamento fa ben sperare, anche in vista dei provvedimenti che saranno dati dal presidente della Regione. In quella sede discuteremo con il governo nazionale delle misure”: questo pomeriggio si terrà inoltre la Conferenza Stato-Regioni che discuterà delle nuove misure.

