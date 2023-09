“Il decreto prezzi realizzato dal governo italiano è basato su dati spazzatura”. Queste le parole di Michael O’Leary, amministratore delegato di Ryanair, che in occasione della presentazione a Milano dell’offerta invernale della compagnia low cost, ha definito “rubbish” il provvedimento ideato dall’esecutivo per frenare gli aumenti registrati negli ultimi mesi. “È un decreto stupito e idiota che ridurrà i voli e aumenterà le tariffe. Un decreto illegale sui prezzi che sono convinto Bruxelles sia in ogni caso in procinto di rigettare, è completamente inapplicabile e avrà l’effetto opposto: ridurrà la capacità dei voli domestici e farà salire i prezzi”, ha aggiunto.

“Il decreto sul tetto ai prezzi dei voli è basato su dati spazzatura, consigli falsi e inaccurati di Enac, avrà l’effetto opposto a quello sperato, riducendo la capacità e aumentando le tariffe per la Sardegna e la Sicilia, fino a quando non verrà annullato dai Tribunali. Non abbiamo alcun algoritmo, non identifichiamo che tipo di telefono stai usando e non ti geolocalizziamo”.

“Abbiamo già ridotto i voli del 10% in Sardegna, lo faremo anche in Sicilia”

O’Leary ha anche spiegato che, proprio in conseguenza del decreto contro il caro voli, ridurrà il suo operativo invernale anche in Sicilia: “Abbiamo già ridotto i voli del 10% in Sardegna e quest’inverno faremo lo stesso con i voli domestici per la Sicilia, spostando questi voli sulle rotte internazionali. Le nuove rotte di quest’inverno da Orio e Malpensa saranno solo internazionali e non domestiche”.

“Da tempo avevo denunciato l’inaccettabile comportamento di Ryanair che, con i suoi prezzi assurdi, danneggia i siciliani e chi vuole raggiungere la nostra terra. Siamo certi che il governo nazionale terrà il punto, facendo lo propria parte. Anche noi faremo di tutto perché nuovi vettori possano raggiungere la Sicilia”.

Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, replicando alle dichiarazioni dell’amministratore delegato di Ryanair, Michael O’Leary che ha annunciato il taglio del 10% nei collegamenti con l’Isola.