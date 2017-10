Cimentarvi nella preparazione di questi deliziosi ravioli di carne, che in Giappone prendono il nome di Gyoza! Sì, lo sappiamo: li avete visti mille volte far capolino dai banto (le schiscette nipponiche) nei cartoni animati della vostra adolescenza, ma noi abbiamo tutta l’intenzione di smarcare il vostro ricordo dal mondo a fumetti, e farvi immergere in un Sol Levante diverso: quello zen della calma, dell’abilità, della pazienza.

Ingredienti per i ravioli:

Acqua (calda) 90 g

Farina 00 200 g

Sale 1 pizzico

PER IL RIPIENO

Maiale macinato 400 g

Cipollotto fresco 60 g

Cicoria 50 g

Aglio 1 spicchio

Salsa di soia 20 g

Tuorli 1

PER LA COTTURA

Olio di semi 10 g

Acqua 20 g

PER LA SALSA

Salsa di soia 20 g

Zenzero fresco (polpa grattugiata) 1 cucchiaino

Tabasco 4 gocce

Preparazione

Cominciate occupandovi del ripieno. Pulite il cipollotto, privandolo delle estremità e delle foglie più esterne e tagliatelo grossolanamente. Tagliate allo stesso modo, in grossi pezzi, la cicoria, quindi ponete nel mixer la carne tritata insieme con il cipollotto tagliato, la cicoria, la salsa di soia, l’aglio (schiacciato con lo spremiaglio oppure tritato finemente con il coltello) e aggiungete anche un tuorlo d’uovo per garantire la tenuta del ripieno. Frullate accuratamente, poi trasferite il composto ottenuto in una pirofila, coprite con della pellicola per alimenti e tenete da parte. Passate adesso alla preparazione dell’impasto per la sfoglia. Ponete nel mixer la farina e il sale. Versate quindi l’acqua calda a filo, azionate le lame e, appena l’impasto si amalgama e comincia ad incordarsi, liberatelo dalle lame e trasferitelo sul piano da lavoro. Date ancora una veloce impastata per formare una palla. Mettetela in una ciotola, copritela con della pellicola e lasciate riposare per almeno mezzora. Trascorso il tempo di riposo, estraete l’impasto e trasferitelo sul piano da lavoro leggermente infarinato. Formate un filoncino, quindi, aiutandovi con un tarocco, dividete il filoncino in 16 tocchetti e lavorateli per formare altrettante palline. Tenendo nel frattempo le altre palline coperte da pellicola, per non farle seccare, prendete il mattarello e stendete una ad una ciascuna pallina in una sfoglia di 2-3 mm di spessore. Poi, per dare ai vostri ravioli una forma regolare, coppate ciascuna sfoglia con un coppapasta di 9 cm di diametro e eliminate i lembi esterni di sfoglia in eccesso. Prendete ora il ripieno preparato precedentemente, raccoglietene una piccola porzione con un cucchiaino e deponetela al centro della sfoglia, tenendola sul palmo della mano. Facendo quindi pressione con la punta delle dita, chiudete i ravioli a mezzaluna, pizzicando la sfoglia lungo la linea di chiusura per sigillare il ripieno all’interno e conferire al raviolo il suo tipico aspetto di fagottino. Quando tutti i Gyoza saranno pronti, scaldate il wok e versatevi l’olio di semi. Ponetevi i ravioli e lasciateli dorare per qualche secondo senza girarli, in modo che formino, sul lato tostato, la loro tipica e deliziosa crosticina. A questo punto sfumate con l’acquae coprite immediatamente con il coperchio. Impiegheranno 2 minuti per raggiungere il giusto grado di cottura. Nel frattempo dedicatevi alla salsa: in una ciotolina ponete la salsa di soia, e grattugiatevi lo zenzero, dopo averlo privato della scorza esterna. Aggiungete anche il tabasco e mescolate bene.

Buon Appetito!